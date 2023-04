Cet automne sur Noovo: Eve Côté aux commandes du jeu télévision humoristique «Plus ou moins misérable»

La sympathique Eve Côté sera à la barre du nouveau jeu télévisé humoristique «Plus ou moins misérable» l’automne prochain sur Noovo.

Dans ce rendez-vous adapté du format américain The Misery Index et basé sur le jeu de cartes Sh*t Happens, les participants, qui feront chacun équipe avec une personnalité connue, devront répondre à des questions étonnantes, comme: est-ce plus troublant de se faire attaquer par un animal dans un zoo ou de perdre sa main en faisant de la saucisse maison? Le but sera de deviner quelle note de misérabilisme a été attribuée à différentes situations embarrassantes et de classer les événements sur l’échelle de la misère, a-t-on détaillé mercredi, dans un communiqué.

Les tournages débuteront d'ici quelques semaines. Les personnes intéressées à y participer peuvent manifester leur intérêt en ligne [noovo.ca]. C’est KOTV qui produit le tout, en collaboration avec Bell Média.

Quant à Eve Côté, elle poursuit sa tournée «Côté Eve», son premier spectacle solo mis en scène par Joël Legendre et pour lequel elle a déjà vendu plus de 25 000 billets.