Correction de la vue au laser: des patients mal informés des risques

Les patients qui corrigent leur vue au laser seraient mal informés des risques de complication, qui peuvent pourtant entraîner de lourdes conséquences sur leur vie.

«Ça devait être zip, zap, et quelques semaines plus tard, tu es guérie et la vie reprend. Mais ma vie est sur pause depuis le 12 juillet de l’an dernier», a déploré l’Américaine Robin Kyle Reeves, qui habite en Floride, selon ce qu’a rapporté The Guardian mercredi.

«Ma tête fait mal tout le temps, et je ne peux plus faire d’activité normale. Des choses aussi simples que de lire la boîte de macaronis au fromage ou appliquer mon maquillage [...] Je ne peux juste plus», a soupiré celle qui souffrirait de vision double, de migraines intenses et de fatigue oculaire depuis son opération.

La Food and Drug Administration (FDA) américaine travaille actuellement sur un projet de directives pour fournir des recommandations aux chirurgiens sur la façon dont ils devraient informer leurs patients des risques liés à la chirurgie de correction de la vue au laser.

À l’heure actuelle, le Conseil américain de chirurgie réfractive estimerait le risque de complication à moins de 1%, en ajoutant que 30% pourraient souffrir d’effets secondaires à court terme, selon le média britannique.

Mais selon le Dr Morris Waxler, un conseiller de la FDA retraité qui avait pourtant voté pour approuver le Lasik dans les années 1990, les complications de ces chirurgies tourneraient plutôt aux alentours de 10% à 30%, selon son analyse des données de l’industrie.

Par exemple, les bases de données de la FDA renfermeraient plus de 700 plaintes de douleur intense, décrites comme «pires qu’un accouchement» ou comme si «leurs globes oculaires collaient à leurs paupières presque chaque nuit», selon une enquête journalistique.

Pour la professeure retraitée en ophtalmologie à l’Université médicale de Colombie Cynthia MacKay, il n’est pas suffisant pour les chirurgiens de donner un formulaire, recommandé par la FDA, aux patients pour les informer des risques, a-t-elle confié au Guardian.

Ayant travaillé comme témoin expert dans des cas de faute professionnelle, elle aurait notamment indiqué avoir été témoin de comportements comme des chirurgiens remettant le formulaire à signer juste avant l’intervention, au moment où le patient était déjà sous anesthésie locale, les pupilles dilatées.

«Je crois que [les chirurgies] Lasik devrait être bannies. C’est un danger pour la santé publique. Il y a une épidémie de douleur et d’aveuglement partout dans le monde [à cause de cette procédure]», aurait-elle commenté.