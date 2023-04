Devon Levi obtiendra une vraie chance

Aux dires de l’organisation des Sabres de Buffalo, le gardien québécois Devon Levi a non seulement mérité le droit de terminer la dernière saison régulière dans la Ligue nationale de hockey (LNH), mais aussi d’y amorcer la suivante.

Exclus des séries éliminatoires pour une 12e campagne d’affilée, les Sabres ont tenu leur bilan de saison, mercredi, en présence du directeur général Kevyn Adams et de l’entraîneur-chef Don Granato. Si le dénouement de l’année s’est avéré une déception absolue, les performances du jeune athlète de 21 ans avec l’Université Northeastern ainsi qu’à Buffalo en fin de calendrier ont impressionné l’état-major du club. Adams a d’ailleurs qualifié de «formidable» tout ce que Levi a accompli en 2022-2023.

«Il s’agit d’un petit échantillon, mais son état d’esprit, ses qualités athlétiques et son potentiel sont impressionnants. Rien n’est trop gros pour lui», a complimenté le DG en conférence de presse relativement à celui ayant gagné cinq de ses sept rencontres avec les Sabres et maintenu une moyenne de buts alloués inférieure à 3,00.

Aussi, la formation de l’État de New York semble à l’aise avec ses effectifs en place devant le filet. Granato a dit être prêt à amorcer la prochaine saison avec un duo formé de Levi, nommé meilleur gardien de la NCAA, et d’Ukko-Pekka Luukkonen.

«Je veux que nos joueurs n’aient peur de rien et c’est ainsi que nous allons gérer l’équipe», a pour sa part mentionné Adams quand il fut questionné sur la possibilité d’ajouter des renforts à la position de gardien.

«Actuellement, le filet n’appartient à personne si on parle du futur», a renchéri Granato quant à l’identité de son portier de confiance.

Tristesse

À Buffalo, les attentes n’ont pas été comblées et les partisans locaux patienteront une année de plus minimalement avant de revoir leurs favoris jouer en séries. Le sentiment d’inachèvement est réel.

«Pour nous tous, il y a eu une immense déception. C’est triste, car nous voulons que nos joueurs aient des objectifs élevés, a précisé Adams, estimant la non-qualification du club d’opportunité manquée. Nous tentons de tout mettre en place pour obtenir du succès à long terme et nous avons déjà des éléments dans notre fondation. [...] Il nous fallait construire et ramener la foi. Nos gars savent qu’ils peuvent réussir et que le but est d’accéder aux séries, pour y exceller ensuite.»