La 3e d'un ultra-marathon disqualifiée pour avoir utilisé... une voiture

L'Écossaise qui avait fini début avril 3e de l'ultra-marathon entre Manchester et Liverpool (80 km) a reconnu mercredi avoir réalisé une partie de la course dans une voiture et a été disqualifiée, a confirmé l'organisateur.

Selon la cartographie GPS utilisée pendant l'épreuve, il a été démontré que Joasia Zakrzewski, une médecin écossaise de 47 ans résidant en Australie, avait couvert une portion de 2,5 des 50 miles de l'épreuve en une minute et quarante secondes, un temps anormalement court.

Elle a expliqué à la BBC qu'à mi-course elle avait commencé à se sentir mal, à ressentir des douleurs, et avait accepté de monter à bord du véhicule d'un ami avec l'intention de dire aux officiels du point de contrôle suivant qu'elle se retirait de l'épreuve.

«Je leur ai dit que je me retirais, que j'avais fait la route en voiture et ils m'ont dit que je m'en voudrais d'arrêter», a-t-elle déclaré au média britannique. «J'ai accepté de reprendre la course tout en me retirant de la compétition».

Mais quand elle a franchi la ligne en 3e position, elle s'est vu remettre une médaille, a posé pour des photos et n'a pas eu le courage de refuser les honneurs.

«J'ai fait une terrible erreur en acceptant cette médaille et j'aurai dû la rendre», a-t-elle également reconnu.

«J'étais fatiguée, je ressentais le décalage horaire et je ne me sentais pas bien», s'est-elle justifiée, alors qu'elle était arrivée d'Australie la nuit précédant la course. «J'ai levé les bras, mais j'étais dans le gaz et je n'avais pas les idées claires».

«Je n'avais pas de mauvaises intentions, il y a eu une mauvaise communication de ma part», a-t-elle encore assuré.

Wayne Drinkwater, l'organisateur de l'évènement, a indiqué avoir été prévenu qu'une coureuse avait bénéficié «d'un avantage antisportif sur une portion du parcours» et a confirmé sa disqualification.

En 2014, Zakrzewski avait achevé à la 14e place le marathon des Jeux du Commonwealth en Écosse. Elle possède également plusieurs temps de référence sur les longues distances.