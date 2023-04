La défense du Lightning est mal en point

Le Lightning de Tampa Bay pourrait devoir se débrouiller sans deux de ses défenseurs réguliers, jeudi soir, lors du deuxième duel de la série de premier tour contre les Maple Leafs de Toronto.

La veille, l’entraîneur-chef Jon Cooper a indiqué qu’Erik Cernak est assuré de rater le match. Il a ajouté que la présence de Victor Hedman reste incertaine et qu’une décision sera prise avant le début du prochain affrontement.

Cernak a été blessé à la suite d’un coup à la tête asséné par l’attaquant des Leafs Michael Bunting pendant la rencontre qui s’est soldée par un gain de 7 à 3 des «Bolts». Le représentant du club de la Ville Reine a reçu une pénalité de match et pourrait recevoir une suspension dans un avenir rapproché.

En ce qui concerne Hedman, le Suédois a quitté la première partie de la série en deuxième période. Le Lightning n’a pas dévoilé la nature de sa blessure.

Pendant la dernière saison régulière, Hedman et Cernak ont été deux des quatre arrières les plus utilisés par Cooper. Ils ont passé respectivement 23 min 43 s et 19:14 en moyenne par partie sur la surface glacée.