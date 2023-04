Photo fournie par CO Souper de la Jonquille 2023

C’est ce soir, au Quai 30 du Port de Québec, que se tient à guichets fermés le 17e Souper-bénéfice de la jonquille de la Société canadienne du cancer (SCC) ayant pour thème « La recherche : l’espoir d’une vie » sous la présidence d’honneur de Denis Dubois, premier vice-président, Gestion de patrimoine et Assurance de personnes, Mouvement Desjardins. Depuis 2006, la SCC a mis de l’avant un souper-bénéfice de la jonquille intégré à la Campagne de la jonquille des régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches. Le Montego Resto-Club est associé à l’évènement, depuis le début, pour la prestation du repas. Le profit dégagé lors du Souper 2022, soit la somme de 598 000 $, place le Souper-bénéfice de la jonquille parmi les chefs de file en philanthropie pour ces deux régions. Sur la photo, le comité organisateur de la soirée en compagnie de Denis Dubois.

Nouveaux locaux

C’est en présence de nombreux partenaires, élus et amis qu’Érik Tremblay et Robert Masella, respectivement président et PDG de l’entreprise AEF Global, ont inauguré les nouveaux locaux de l’entreprise lévisienne, située dans le parc industriel Saint-Romuald. Selon eux, ces nouvelles installations permettront une gestion plus simple, plus efficace, une augmentation de l’efficacité pour ainsi mieux répondre aux besoins de leurs clients. Rappelons que AEF Global est la seule entreprise canadienne à avoir développé et commercialisé un insecticide biologique à base de Bacillus thuringiensis ssp, kurstaki (Btk), une bactérie utilisée pour ses propriétés insecticides, pour lutter contre les infestations d’insectes lépidoptères dans les secteurs de l’agriculture et de la foresterie. Sur la photo, de gauche à droite : Robert Masella, Hélène Bernard du bureau de Bernard Drainville, député de Lévis, Érik Tremblay et André Fortin, président d’IMAFA.

Nouez vos lacets !

La Société Alzheimer Chaudière-Appalaches (SACA) organise à nouveau cette année sa Marche pour l’Alzheimer IG Gestion de patrimoine qui aura lieu le dimanche 28 mai (dès 9 h pour les inscriptions et 10 h pour la Marche) avec comme point de départ L’espace Carpe Diem au 10 330, 1re Avenue à Saint-Georges (près de la passerelle barrage gonflable). La Marche permet de recueillir des fonds cruciaux qui permettent à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches d’offrir des programmes et des services qui répondent aux besoins des personnes vivant avec un trouble neurocognitif et leurs proches aidants, en Chaudière-Appalaches. Inscrivez-vous à www.marchepourlalzheimer.ca, choisissez la province de Québec et par la suite, cliquez sur Chaudière-Appalaches – Saint-Georges de Beauce. Sur la photo, de gauche à droite, Sonia Nadeau, directrice générale de la SACA ; Gilles Lehouillier, maire de Lévis ; Claude Morin, maire de Saint-Georges ; Luc Provençal, député de Beauce-Nord ; Nicolas Mathieu, planificateur financier chez IG Gestion de patrimoine, et Bernard Poulin, responsable du comité organisateur de la Marche.

Anniversaires

Maria Sharapova (photo), joueuse de tennis russe retraitée, 36 ans... Patrik Laine, attaquant des Blue Jackets de Columbus (LNH), 25 ans... Kate Hudson, actrice américaine, 44 ans... Geneviève Guérard, ex-1re danseuse des Grands Ballets canadiens (1999-2006), 50 ans... David La Haye, comédien et acteur de cinéma, 57 ans... Anne-Marie Dussault, journaliste et animatrice de télévision québécoise (ICI RDI), 70 ans... Pauline Martin, comédienne et actrice québécoise, 70 ans... Réjean Lacoursière, gagnant de la Traversée du Lac-Saint-Jean en 1960, 88 ans.

Disparus

Le 19 avril 2022 : Guitar Shorty (photo), 87 ans, nom de scène de David William Kearney, guitariste américain de blues... 2020 : Claude Lafortune, 83 ans, ex-animateur de télévision (L’Évangile en papier)... 2018 : Vladimir Liakhov, 76 ans, cosmonaute soviétique qui a séjourné en tout 333 jours, 7 heures et 47 minutes dans l’espace... 2016 : Estelle Balet, 21 ans, Suissesse, championne du monde de snowboard freeride... 2015 : Richard Anthony, 77 ans, chanteur français interprète du grand succès des années 1960 J’entends siffler le train... 2014 : Kevin Sharp, 43 ans, chanteur de country américain... 2012 : Valeri Vassiliev, 63 ans, joueur de hockey sur glace russe capitaine de l’équipe nationale d’URSS... 2007 : Jean-Pierre Cassel, 74 ans, acteur et danseur français... 2005 : Paul Buisson, 42 ans, animateur et cadreur de RDS... 1984 : Aglaé, 50 ans, chanteuse québécoise.