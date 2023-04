Entreprise québécoise: le PDG de SNC-Lavalin probablement jamais bilingue malgré des cours de français

Le grand patron de SNC-Lavalin, Ian L. Edwards, continue à suivre des cours de français, mais il ne deviendra probablement jamais bilingue, a reconnu hier la firme d’ingénierie québécoise.

« Dans un souci de transparence », et comme le font d’autres entreprises québécoises depuis quelques semaines, SNC a décidé d’indiquer, dans la circulaire d’information envoyée à ses actionnaires en vue de sa prochaine assemblée annuelle, les langues « pleinement maîtrisées » par ses administrateurs.

Comme on pouvait s’y attendre, le document indique que M. Edwards, qui est d’origine britannique, et le président du conseil d’administration de SNC-Lavalin, le Canadien William Young, ne maîtrisent que l’anglais.

Des cours peu fructueux

« Parce qu’il comprend que le français est la langue officielle et commune du Québec, M. Edwards poursuit ses cours de français pour développer une bonne connaissance de la langue. Toutefois, malgré ses efforts, l’apprentissage du français s’avère être un défi et il ne sera probablement jamais mentionné dans la circulaire comme étant bilingue », a indiqué hier au Journal un porte-parole de SNC, Harold Fortin.

Sur les dix administrateurs de SNC, à peine deux maîtrisent le français : les Québécois Robert Paré et Mary-Ann Bell. Cinq ne maîtrisent que l’anglais et trois autres l’anglais et au moins une autre langue.

En novembre 2021, Ian L. Edwards avait annulé un discours prévu devant le Cercle canadien de Montréal en raison de son unilinguisme.

La semaine précédente, le PDG d’Air Canada, Michael Rousseau, avait soulevé un tollé en prononçant un discours presque uniquement en anglais devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.