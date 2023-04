Les Blue Jackets retrouvent leur attaquant français

Ayant vaincu ses démons pendant la saison 2022-2023 en évoluant pour une équipe en Suisse, l’attaquant français Alexandre Texier est prêt à effectuer un retour en Amérique du Nord avec les Blue Jackets de Columbus.

Le jeune homme de 23 ans a choisi de mettre une croix sur la dernière campagne dans la Ligue nationale de hockey (LNH) puisqu’il souhaitait être proche de sa famille après avoir affronté des problèmes personnels.

Texier a connu une bonne année avec les Lions de Zurich, amassant 35 points en 46 matchs. Il a ajouté cinq points en neuf duels éliminatoires.

«Alexandre Texier est un jeune joueur incroyable qui joue un rôle important avec notre équipe et nous sommes excités qu’il rejoigne notre club la saison prochaine, comme prévu. Son bien-être était notre seule priorité et nous ne pourrions être plus heureux qu’il soit prêt à reprendre sa carrière très prometteuse dans la LNH», a déclaré par voie de communiqué le directeur général Jarmo Kekalainen, mercredi.

Le Français profitera ainsi de la deuxième saison de son contrat de deux ans signé en juillet 2021. Il mettra la main sur un salaire de 1,525 million $ et deviendra joueur autonome avec compensation au terme de la campagne.

En 123 matchs avec les Blue Jackets, Texier a récolté 49 points, dont 22 buts.