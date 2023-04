Michelle Desrochers présente «Pelote»!

C’est un premier spectacle solo « réconfortant et croustillant » que l’humoriste Michelle Desrochers présentera cet automne avec Pelote, a appris Le Journal. « On va présenter mon personnage de scène qui s’adonne à être très proche de moi : une célibataire pathétique qui fait beaucoup d’autodérision et qui a une passion pour les collations », blague-t-elle.

Révélée au grand public l’an dernier dans Big Brother Célébrités, Michelle Desrochers a demandé à un autre participant de cette télé-réalité, Louis Courchesne, de faire la mise en scène de son spectacle.

« Il vient d’arriver dans le processus et il m’amène beaucoup au niveau du jeu, dit celle qui a d’abord connu Louis en improvisation dans Le Punch Club. Il apporte un second souffle et des punchs dans le texte. Il a un regard unique, il voit le drôle dans tout. »

Signée chez Phaneuf (Louis-José Houde, François Bellefeuille), Michelle Desrochers a eu une belle liberté lorsqu’est venu le temps de travailler sur son spectacle. Le meilleur exemple ? Le titre du one-woman show, Pelote, qui pourrait volontairement créer une confusion à l’oral avec un autre mot très semblable et beaucoup plus vulgaire.

« C’est un titre que je voulais comme ça, dit Michelle. On garde un petit clin d’œil à ce que je fais. » Selon ses propres mots, Pelote est « comme une veste de laine confectionnée par une tante... rassurante, mais qui pique un peu. »

Amour de soi

Comme tous les premiers spectacles, il se voudra d’abord une carte de visite de celle qui a été diplômée de l’École nationale de l’humour en 2019. « C’est un show qui parle de la possibilité d’avoir de l’autodérision tout en s’aimant, dit-elle. Il y a une petite leçon sur l’amour de soi. On dirait un peu un film d’amour dont je suis le personnage principal ».

Un peu plus d’un an après sa participation à Big Brother Célébrités, Michelle Desrochers n’a pas suivi assidûment la nouvelle saison qui vient de se terminer. « C’est un drôle de sentiment. Comme si tu retournes à ton école secondaire ou que tu regardes des photos de voyage de ta gang, mais que tu n’es pas là. J’ai quand même suivi de loin, avec beaucoup de fierté, mes collègues humoristes qui ont participé ».

Michelle Desrochers présentera Pelote les 21 novembre (Gesù, Montréal) et le 23 novembre (Salle Albert-Rousseau, Québec). Pour toutes les dates : michelledesrochers.ca.