Où sont les médecins au triage de l’urgence?

La situation des urgences serait la pire depuis 15 ans.

Quand on prend connaissance des raisons possibles, on évoque : le manque d’infirmières et de lits à l’étage. D’accord, mais...

Seul l’Hôpital général juif de Montréal a mis des médecins au triage depuis des années, et c’est l’une des urgences les plus efficaces. Qu’est-ce qu’on attend pour implanter cela dans tout le Québec ?

S’inspirer du Jewish

Au Jewish, le fait que les médecins soient au triage permet de diriger rapidement des patients non urgents vers des cliniques familiales.

Mais surtout, on vise l’efficience. Un médecin au triage permet d’effectuer une première évaluation et de prescrire immédiatement les analyses sanguines et radiographies... Quand les résultats reviennent, le médecin peut poser un diagnostic, donner un antibio et renvoyer le patient à la maison ou le garder en civière.

Or, ailleurs, on te donne un code et si tu n’es pas en train de mourir, on te laisse poireauter dans la salle d’attente en moyenne 3 h 30 avant que tu puisses voir un médecin pour la première fois. Certains, après ce temps, se feront dire d’aller dans une clinique, les autres se feront prescrire les examens qu’ils devront attendre un autre 3 ou 4 heures.

Il paraît que la paie des médecins associée au triage ne serait pas assez élevée, donc que ça n’intéresse pas les médecins ailleurs au Québec... Misère.

Deux médecins le soir et la nuit

Saviez-vous que dans les urgences au Québec, il y aurait de 1 à 3 médecins le soir et la nuit ? Au CHUM, un soir où je me suis présentée, il n’y en avait que deux et c’est usuel.

Je suis encore interloquée. Deux médecins seulement pour un des plus gros hôpitaux du Québec alors que la salle d’attente est bondée ? DEUX !

Je ne crois pas qu’il faille un doctorat en gestion hospitalière pour affirmer que plus de médecins aiderait grandement à débloquer les choses, quoi qu’en disent les médecins et gestionnaires.

Il est vrai que si on met plus de médecins et que ça roule, le mot va se passer et les malades se présenteront à l’urgence plutôt que d’aller vers leur médecin de famille, et l’urgence va déborder.

Mais entre 20 médecins et 2, il y a certainement un meilleur équilibre à atteindre.