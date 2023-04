Pourquoi Radio-Canada ne nous ressemble pas?

Twitter identifie CBC/Radio-Canada comme étant un « média financé par le gouvernement ». CBC et Radio-Canada ont décidé avant-hier de se retirer de la plateforme Twitter en guise de représailles contre cette étiquette qu’ils considèrent comme mensongère.

Est-ce vrai ou est-ce faux de dire que c’est « un média financé par le gouvernement », quand il reçoit plus d’un milliard de dollars par année... du gouvernement ?

Sur son propre site, CBC/Radio-Canada se définit comme « le diffuseur public national du Canada ».

En réponse à Twitter, Radio-Canada a écrit : « Notre journalisme est impartial et indépendant. Prétendre le contraire est faux ». Pour l’indépendance, je suis d’accord. Mais pour l’impartialité ? Pas sûre.

QUI ES-TU ?

Quelle est la différence entre un diffuseur privé et un diffuseur public ? C’est la question de la propriété : à qui appartient le média ? Qui en est propriétaire ?

Au privé, ce sont les actionnaires (majoritaires et minoritaires) et au public... c’est le gouvernement. Provincial pour Télé-Québec, fédéral pour Radio-Canada.

Pour simplifier, je dirais que ce sont tous les citoyens contribuables canadiens qui sont propriétaires de CBC/Radio-Canada. Ce qui nous autorise à poser un certain nombre de questions.

– Pourquoi finançons-nous des émissions au public qui ne se distinguent en rien des émissions diffusées au privé ?

– Pourquoi paie-t-on deux fois pour les mêmes émissions par le biais de l’Extra de tou.tv ?

– Pourquoi un diffuseur national a-t-il conclu une entente avec une compagnie privée (Telus) qui permet à ses clients d’obtenir gratuitement un accès à du contenu qui devrait être accessible- à TOUS les Canadiens ?

– Et la question la plus fondamentale : pourquoi, alors que les Canadiens ont une pluralité d’opinions sur une pluralité de sujets, ce n’est qu’une infime partie de ces préoccupations/opinions qui sont représentées à CBC/Radio-Canada ? (Lisez les médias anglais du ROC, vous verrez que leurs critiques du diffuseur public tournent aussi autour de ces questions.)

LE CHOC DES IDÉES

Un vendredi sur deux, je suis panéliste à l’émission Le Monde à l’envers, animée par Stéphan Bureau, à TVA.

Je ne vous apprends rien en vous disant que je campe plus à droite.

Or, parmi les autres panélistes avec qui j’ai eu le plaisir de croiser le fer depuis septembre dernier, on retrouve plein de figures de la gauche.

Judith Lussier, la woke-en-chef, autrice des livres On peut plus rien dire et Annulé(e) : réflexions sur la cancel culture.

Émilise Lessard-Therrien, ex-députée de Québec solidaire, le parti woke du Québec.

Louis T., l’humoriste préféré des wokes. Raed Hammoud, documentariste, animateur et chroniqueur.

Le Loco Locass et auteur Biz, dont le cœur est à gauche.

Et le célèbre artiste multidisciplinaire Serge Denoncourt, dont l’attachement aux valeurs progressistes n’est plus à prouver.

Nommez-moi une émission à Radio-Canada où l’on trouve chaque semaine une telle pluralité d’opinion. Trouvez-moi une émission où un Guy Nantel (plus au centre) se pogne avec Judith Lussier, où un « capitaliste » comme Vincent Guzzo affronte une « gauchiste » comme Emilise Lessard-Therrien.

Pourtant, n’est-ce pas le rôle d’un diffuseur payé par TOUS les Canadiens de représenter le plus fidèlement possible les opinions de TOUS les Canadiens ?

Le plus grand reproche que les contribuables-payeurs font à CBC/Radio-Canada, c’est de ne pas s’y reconnaître.