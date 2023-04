Québec, ville gourmande: une épicerie fine... à Loretteville

Une nouvelle épicerie fine, qui propose un choix impressionnant de fromages québécois, vient d’ouvrir ses portes à Loretteville.

Il était temps, diront certains résidents de la couronne nord qui doivent souvent parcourir plusieurs kilomètres pour dénicher des produits raffinés.

Les deux propriétaires de L’Hôte Épicier, Claude Lafrenière et Vincent Lévy-Hamel, y ont vu un marché naturel, mais mal desservi.

«C’est quelque chose qui manquait dans le secteur», souligne Claude, que je rencontre avec son conjoint dans leur nouveau commerce au look moderne et épuré.

Photo Stevens Leblanc

On ne reconnaît plus rien de l’ancien local de la boucherie Durand, sur la rue Racine, si ce n’est de la porte de la chambre froide et d’une chaise berçante qui rappellent le riche passé du lieu.

«On habite à côté et on aime le quartier. On est amis avec d’autres commerçants sur la rue, puis ensemble, on essaie de revitaliser le quartier», ajoute Vincent, qui poursuit ses études en marketing en plus de travailler en restauration.

Photo Stevens LeBlanc

Terroir québécois

Curieux épicuriens, les deux entrepreneurs ont planché pendant longtemps sur le concept de leur épicerie fine qui met en valeur les produits québécois. Jeune retraité des forces armées, Claude est d’ailleurs retourné sur les bancs d’école en administration des affaires.

Le couple a sillonné le Québec à la recherche de produits de qualité, comme des huiles, des gelées, des épices, du café et des thés. Et leur sélection est impressionnante: les bourgots Chasse-Marée du Bas-St-Laurent, le sel de mer Saint-Laurent, les noix de noyer noir récoltées à la main par Joli Mi-Noix en Abitibi et les produits de Complètement caramel, pour ne nommer que ceux-là.

Photo Stevens LeBlanc

«Ce sont de beaux produits qui sont faits avec passion», s’enthousiasme Claude, qui est fier d’être l’un des rares à vendre les produits de la fameuse Maison du Bootlegger dans Charlevoix.

«On veut travailler avec le terroir qu’on a ici. Ce qui m’a dépassé dans les dernières années, c’est qu’on connaît hyper bien les cuisines italiennes ou thaïes, mais demande à la plupart des gens ce que c’est de l’argousier, du poivre des dunes ou du mélilot, ils n’ont aucune idée», déplore-t-il.

Photo Stevens LeBlanc

L’amour du fromage

Trippeux de fromages, les deux hommes ont aussi accordé une place de choix à des petits délices qui sortent de l’ordinaire. Leur sélection de fromages québécois – ils en ont une quarantaine – vaut particulièrement le détour! Nombre de leurs produits ne se trouvent pas en épicerie ou ailleurs.

J’ai fait plusieurs découvertes lors de ma visite, dont le Carignan-Salières, une pâte ferme lavée au vin rouge, et le Bois de Grandmont, un fromage à pâte molle cerclé d’épinette. Divin, rien de moins!

Photo Stevens LeBlanc

N’hésitez pas à vous faire conseiller, car ils connaissent bien leurs produits. Claude a d’ailleurs suivi une formation à la faculté de sciences agroalimentaires de l’Université Laval sur la fabrication et les types de fromages.

L’épicerie prépare aussi des planches de fromages et de charcuteries pour vos réceptions ou pique-nique.

«Ce qu’on aime, c’est partager, faire découvrir des produits aux gens. La bouffe c’est tellement rassembleur!», conclut Vincent.

L’Hôte Épicier

240, rue Racine

Ouvert du mercredi au dimanche

D’autres repères Épicuriens

Alicia Sanchez

Les épicuriens de la Rive-Sud de Québec sont bien servis depuis l’ouverture, il y a un an, de l’épicerie fine Alicia Sanchez. Situé près des ponts à Saint-Nicolas, le commerce se spécialise dans la préparation de boîtes gourmandes prêtes à être dégustées. Le tout est concocté à partir des fromages, de charcuteries et autres produits offerts sur place. On y retrouve notamment des victuailles d’Espagne et d’Italie, ainsi qu’une belle sélection de vins d’importation privée.

989, route des Rivières, Lévis

Yannick Fromagerie

Même si la réputation de cette enseigne de la 3e avenue n’est plus à faire, je n’y avais pas encore mis les pieds en une douzaine d’années d’existence! J’y ai remédié récemment et je suis tombée sous le charme. Il faut essayer leur Comté vieilli 24 mois. Un pur délice ! Le marchand a une belle sélection de fromages fins importés d’Europe ainsi que des produits québécois. Des accessoires à raclette et fondue importés de Suisse sont aussi offerts.

901, 3e Avenue