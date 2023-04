Rocket : «Il faut jouer la tête vide» - Anthony Richard

Le Rocket de Laval n’a pas été l’ombre de lui-même lors de son premier match des séries éliminatoires.

Plusieurs choses ont sauté aux yeux lors de cette rencontre. La nervosité était palpable chez certains joueurs. Ils ont eu besoin d’une et même deux périodes pour trouver leurs repères.

Pendant ce temps, ils ont commis plusieurs revirements dans leur zone et les Comets ont été opportunistes. C’est aussi simple que cela.

Les visiteurs ont pris les devants et ils ont fermé le jeu par la suite. Comme le font leurs grands frères dans la LNH, les Devils du New Jersey. Ce n’est pas du hockey excitant, mais leur efficacité peut être décourageante.

«Ils ont été plus opportunistes que nous, a mentionné Anthony Richard. Ils ont eu sept ou huit chances et ils ont marqué trois buts. On en a obtenu plus d’une dizaine et on n’a pas été capables de marquer.

«Je trouve que plusieurs joueurs ont joué avec le bâton serré. Il faut jouer la tête vide. Il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs.»

Puis, à l’attaque, on a vu de belles choses de la part d’Emil Heineman et de Pierick Dubé. Toutefois, ce n’était pas suffisant pour amorcer une remontée contre une équipe solide comme Utica.

Défensive sous la loupe

Dans le vestiaire du Rocket, il a beaucoup été question de la défensive inexpérimentée.

«On a fait quelques erreurs qui ont donné des surnombres, a précisé Richard avec sa franchise habituelle. En séries, ce n’est vraiment pas à ton avantage.

«Notre défensive à 5 contre 5 devra être plus serrée.»

William Trudeau, qui en était à son premier match en séries chez les pros, croit que son équipe doit garder les choses simples.

«On doit mieux gérer la rondelle. On doit réduire le nombre de chances de marquer dans l’enclave tout en trouvant une façon de marquer des buts.»

Survivre à Utica

Le Rocket a maintenant le dos au mur. Il n’a plus le droit de perdre. Est-ce que les joueurs ont encore de l’essence dans le réservoir ? C’est possible.

Par contre, il ne faut pas oublier qu’ils jouent pour leur survie depuis un mois. C’est humainement impossible d’avoir l’adrénaline dans le plafond pendant une aussi longue période.

Malgré tout, pas question de baisser les bras.

«La série n’est pas finie, a indiqué Rafaël Harvey-Pinard. On peut revenir en travaillant plus fort et de gagner plus nos batailles.

«On doit faire les ajustements et mettre ce match derrière nous.»

Même son de cloche pour Houle. Il garde espoir en raison des succès de son équipe sur la route dans les dernières semaines.

«On a gagné nos cinq derniers matchs sur la route, a-t-il souligné. Nous ne sommes pas en terrain inconnu et nous sommes capables de gagner à l’étranger. C’est un match à la fois.»