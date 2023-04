Simon Kean a mal à son sport

Coup de téléphone de Simon Kean dimanche. Il était encore à Tampa Bay, sur la côte Ouest de la Floride.

Le grand cowboy de la Mauricie avait accompagné un des combattants d’un gala disputé dans le grand aréna du Lighting.

Une salle bondée de 16 000 spectateurs avec le plancher. C’est un rêve pour un boxeur poids lourd professionnel comme Simon Kean de se battre devant 16 000 spectateurs.

Son protégé s’était fait mettre knock-out après 1 minute 31 secondes du premier round. Grosse crinière de rock star, le gars avait fière allure malgré quelques bourrelets quand même discrets à la taille. Après sa défaite, il a donné un bon show et fait lever ses fans.

Quand même, pour un gars de Montréal, c’est quelque chose.

HARLEY PLAYS

Bon, je vous le dis tout de suite, ne cherchez pas sur BoxRec la fiche du Montréalais. Harley Plays n’est pas un vrai boxeur professionnel. C’est un youtubeur. Et les 16 000 amateurs avaient payé le gros prix pour encourager et acclamer leurs youtubeurs favoris qui se battaient à Tampa.

Le lendemain, Simon Kean se faisait philosophe : « J’ai des sentiments partagés. D’un côté, je me dis que ça va mal en maudit dans mon sport quand 16 000 personnes viennent encourager des youtubeurs et que des vrais boxeurs qui s’entraînent durement se battent devant 600 personnes au Casino », de dire le Grizzly.

« Puis, de l’autre côté, je me dis que ces jeunes vont peut-être découvrir la vraie boxe et devenir les fans de demain », de philosopher Simon.

Harley Plays s’appelle Harley Morenstein. Il est acteur, animateur d’un show de cuisine sur YouTube, grande gueule, barbu et chevelu. Et il participe à des combats de boxe de célébrités où les foules se déchaînent.

Avec Simon, on parlait de Jake Paul qui a touché 18 millions US pour affronter Tommy Fury, le cousin de Tyson. Les frères Paul ont amassé une fortune évaluée à 160 millions canadiens avec leurs émissions et leurs combats dont ils font la promotion sur YouTube.

Simon, un privilégié chez les boxeurs québécois, a maintenant sa licence d’entrepreneur dans la construction.

C’EST LA RÉVOLUTION

Mais que se passe-t-il au juste ? Mon collègue Jean-Charles Lajoie parle carrément d’une révolution dans la promotion. Selon lui, les méthodes traditionnelles de promotion par les médias de masse ne fonctionnent plus. Les jeunes ont le nez sur leur portable et c’est là que la vie se passe.

Il a sans doute raison. Mais le Canadien est résolument tourné vers la télévision et la radio sans négliger les médias sociaux et continue de remplir le Centre Bell malgré une équipe médiocre et parfois risible.

Dans la même tirade, Jean-Charles ajoute que la boxe n’offre pas les combats que les amateurs espèrent et veulent vraiment. Et là, il rejoint Camille Estephan, le promoteur le plus actif au pays.

« La boxe a des problèmes pour vendre des tickets et attirer les amateurs et c’est la faute de la boxe elle-même », soutient Estephan.

Il explique que lorsqu’on présente des combats que les gens veulent voir, ils sont des dizaines de milliers à remplir les stades et les audiences à la télévision explosent. Les exemples abondent.

« Et c’est également vrai chez nous. Dès que nos boxeurs vont avoir accès à ces enjeux, on va remplir, on l’a déjà fait », dit-il.

TROP D’OBSTACLES

Mais la boxe est trop éparpillée. Il y a cinq associations majeures. La WBC, basée au Mexique, la WBA, la IBF basée au New Jersey, la WBO à Porto Rico et une cinquième à mi-chemin entre la Ligue américaine et la Ligue nationale, la IBO installée à Miami.

Ces cinq fédérations ont leurs champions du monde. Et pour faire plaisir aux réseaux de télévision, ils ajoutent des champions intérimaires et réguliers. Comme c’est compliqué d’organiser des combats d’unification parce que les fédérations font des fortunes avec les frais de sanction d’un combat de championnat, imaginez quand il faut ajouter DAZN, ESPN, Showtime, les réseaux britanniques et européens, les réseaux asiatiques, le casse-tête insoluble que devient la présentation d’un combat impliquant tout ce beau monde.

Et je n’ai pas encore parlé de Bob Arum, de Top Rank, d’Eddie Hearns, de Matchroom, de Al Heyman, de PBC, d’Oscar de la Hoya, de Golden Boy, de Frank Warren et de Camille Estephan, d’Eye of the Tiger Management, qui vise à atteindre ce niveau à l’international.

L’exemple parfait saute aux yeux. Des centaines de milliers de fans sur la planète veulent voir Alexander Usyk contre Tyson Fury. Faut que les réseaux de télé fassent un deal. Puis les deux promoteurs. Qu’on choisisse un pays et une ville. Et à la fin, les deux boxeurs doivent avoir le goût. Des centaines de millions sont alors en jeu.

À la fin, ça ne se fait pas.

Fait que Simon devrait lancer sa chaîne YouTube...

Pauvre Kim Clavel

Le gala du 28 avril à la Place Bell est remis. Le promoteur parle maintenant du 12 mai. Kim Clavel perd une autre date de combat.

La première fois, c’était la COVID.

La deuxième fois, c’était l’influenza.

La troisième fois, ce serait à cause d’un match possible du Rocket de Laval.

Impossible

Cette fois, le promoteur a peut-être pris une décision un peu rapide. Selon mon confrère Anthony Marcotte, descripteur des matchs du Rocket à BPM Sports, il est absolument impossible que le Rocket joue à Laval le 28 avril.

« Soit le Rocket sera éliminé, soit il aura gagné sa série. Alors, son adversaire, déjà décidé, sera Toronto. Et à Toronto, les Marlies ont déjà annoncé que leurs deux premiers matchs seraient disputés les 27 et 29 avril.

C’est dommage pour Kim.