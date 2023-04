Tentative de suicide, cancer du sein, nombreux amours: une nouvelle biographie nous dévoile tout sur Brigitte Bardot

Celle qui a tourné dans de nombreux films de série B avant de devenir l’icône que l’on connaît a fait couler beaucoup d’encre, en plus d’avoir fait l’objet de plusieurs biographies. L’auteur, Baptiste Vignol, a choisi de faire paraître une nouvelle biographie sur Brigitte Bardot dans laquelle l’actrice française est racontée par l’entremise de plus de 200 photos dont plusieurs sont inédites. C’est une femme audacieuse dotée de grandes convictions que l’on y découvre.

Si dans ces débuts Brigitte Bardot a fait preuve d’audace pour gagner en notoriété, n’ayant aucune pudeur à se dénuder devant les caméras, en vieillissant, sa personnalité a beaucoup évolué. Certains diront qu’elle s’est assagie, tandis que d’autres parleront de son grand combat.

Chose certaine, elle s’est dévouée corps et âme à la défense des droits des animaux, délaissant sa carrière d’actrice à 39 ans, pour se consacrer totalement à sa nouvelle passion.

Brigitte Bardot a eu la chance de venir au monde dans la bourgeoisie et de grandir comme une jeune fille de «bonne famille». Son éducation est très rigoureuse. Déjà à sept ans, elle fait de la danse classique. Elle souhaite devenir actrice, mais ses parents s’y opposent. À 15 ans, elle débute comme mannequin et fera la une du magazine Elle.

Photo fournie par les Éditions Gründ

La Bardomania

Brigitte Bardot est si populaire en France qu’on parle de Bardomania. Celle que l’on appelle aussi B.B. tiendra le rôle principal dans une quarantaine de films. On la verra notamment au cinéma donnant la réplique à de grands noms comme Alain Delon, Jean Gabin, Annie Girardot, Jean-Louis Trintignant. Elle fascine et séduit tous les hommes sur son passage.

Un journaliste français écrira sur elle: «Bardot est un pur produit parisien. La bourgeoisie des beaux quartiers a le don d’engendrer des demoiselles futées, charmantes, qui font semblant d’être mal élevées...» D’autres iront jusqu’à dire qu’elle a la royauté dans le sang, incarnant la dignité.

Pourtant, à la lecture de sa biographie, on apprend que Brigitte Bardot a aussi dit publiquement qu’elle ne se trouvait pas plus jolie que ça, se comparant même à un chien pékinois enrhumé. C’est qu’elle n’a pas peur de provoquer ni de se laisser photographier complètement nue, ce qu’elle a aussi fait dans de nombreux films, au risque de se faire détester par les femmes.

Mais cela lui importe peu, Bardot, considérée comme une femme intelligente, est consciente que ce sont les hommes qui tirent les ficelles du jeu dans le monde du show-business.

Elle ne se considérait pas comme une actrice, mais plutôt comme un phénomène. Une femme qui n’a pas peur de bouleverser les codes déjà établis. Plusieurs l’ont aussi comparée à Marilyn Monroe. Tout comme cette dernière, le succès n’était pas au rendez-­vous à ses débuts.

Dans son livre où les citations abondent, elle dira: «Mes premiers films m’ont laissé un amer souvenir, mais j’étais devenu la starlette à la mode».

Après des films médiocres de série B, elle dira qu’elle a enfin eu un film sur mesure pour elle, Et Dieu... créa la femme, film qui lui apporte une notoriété internationale. Elle deviendra l’icône absolue des années 1950 et 1960, considérée comme le sex-symbol incontournable. Outre le cinéma, elle interprétera de nombreuses chansons.

Des épreuves

Malgré tout, elle a connu son lot d’épreuves. Après le tournage du film, La vérité qui fut un grand succès commercial, Brigitte Bardot est malheureuse et fera une tentative de suicide, le jour de son anniversaire, en 1960. Ce n’était d’ailleurs pas la première, puisqu’à 17 ans, elle avait aussi tenté de mettre fin à ses jours.

En 1984, elle apprend être atteinte d’un cancer du sein. Elle refuse de se faire soigner. Heureusement, une amie la convainc d’accepter les traitements qui lui permettront de vaincre la maladie.

En amour, elle sera mariée une première fois à 18 ans. Puis elle tombera amoureuse de Jean-Louis Trintignant avec qui elle aura une liaison. Il la quittera en apprenant qu’elle entretient également une liaison avec Gilbert Bécaud. Elle se mariera ensuite avec Jacques Charrier, avec qui elle aura son fils unique. Mais Bardot ne veut pas d’enfant et tente un avortement sans succès. Elle divorcera, puis connaîtra une succession d’amoureux et de maris.

Mais la célébrité n’a pas que de bons côtés. Celle qui avait trouvé refuge à La Madrague, une somptueuse villa dans le sud de la France sur le bord de la Méditerranée, vit un véritable enfer en raison des nombreux touristes qui s’y rendent dans l’espoir de l’apercevoir­­­.

Plus tard, presque écœurée de tout, elle dira : «Qu’ai-je donc d’extraordinaire? J’en ai assez d’être une star, une idole. Je ne rêve que de sandales et de vieux chandails.»

La cause animale

Après être devenue porte-parole pour la SPA, où elle dénonce l’abandon des chiens, elle fera ses premiers pas pour la cause animale de manière plus sérieuse en 1973 en dénonçant la chasse aux phoques.

Elle dira des Canadiens qu’ils sont des barbares et des assassins, après s’être rendue sur les glaces de Blanc-Sablon, au Québec, pour dénoncer la chasse aux bébés phoques. Elle fera les mêmes dénonciations en Norvège.

Finalement, son labeur et son acharnement pour la cause porteront leurs fruits. À plusieurs endroits en Europe, on interdit l’importation des peaux et de fourrures de bébés phoques. En raison d’une demande moins forte, ils sont moins nombreux à être abattus.

Quelques-unes des distinctions qu’elle a reçues