Un engouement pour les tournages aux ÎIes-de-la-Madeleine

Les-ÎIes-de-la-Madeleine n’ont jamais accueilli autant de tournages que depuis trois ans. Après le film Au revoir le bonheur, il y a deux ans, deux nouvelles séries télévisées seront tournées sur l’archipel du golfe du Saint-Laurent ce printemps.

À compter de lundi prochain, toute l’équipe technique et les membres de la distribution de la série policière Détective Surprenant : La fille aux yeux de pierre s’installeront jusqu’au 9 juin aux Îles-de-la-Madeleine pour tourner les six épisodes de la première saison de cette adaptation d’un roman de Jean Lemieux.

Puis, à compter de la mi-mai, ce sera au tour de la série Temps de chien (écrite par l’humoriste François Bellefeuille) d’élire domicile aux Îles jusqu’à la mi-juin.

« Il y a toujours eu des tournages aux Îles, mais c’est vrai que depuis la pandémie, on en reçoit plus qu’avant. C’est comme si les réalisateurs s’étaient rendu compte qu’il y avait de beaux paysages à exploiter partout à travers le Québec », observe le directeur général de Tourisme Îles-de-la-Madeleine, Michel Bonato, dans un entretien accordé au Journal.

Complexe

Tourner aux Îles-de-la-Madeleine comporte toutefois son lot de défis, comme peut en témoigner la directrice de casting et de lieux de tournage Kloé Jiangzhu Arseneau. La jeune femme qui a grandi sur l’archipel collabore avec la plupart des productions québécoises tournées aux Îles.

« Trouver de l’hébergement pour toute une équipe de tournage est évidemment complexe, explique-t-elle. Cette année, en plus, on en a deux presque en même temps. Dès le début, j’ai prévenu les deux productions que la mi-juin était le plus tard qu’ils pouvaient venir parce qu’après ça, on entre dans la saison touristique. Et même ce printemps, j’ai dû travailler très fort pour être capable d’héberger tout le monde. On a loué des chalets, des hôtels et des maisons. »

La météo peut aussi jouer des tours aux équipes de tournage : « Aux Îles, il faut savoir s’adapter à la météo, lance en riant Kloé Jiangzhu Arseneau. À Montréal, de grandes tentes sont souvent érigées sur les plateaux de tournage pour les membres de l’équipe. Aux Îles, ce n’est pas une bonne idée de faire ça. Si tu plantes ce genre de tente aux Îles, elle risque de partir au vent assez vite ! »