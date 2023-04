Un niveau d’eau rarement vu par les riverains de Lanaudière

SAINT-FÉLIX-DE-VALOIS | La crue des eaux printanière s’est poursuivie mercredi dans Lanaudière, inondant plusieurs résidents dont certains n’avaient jamais vu autant d’eau sur leur terrain.

• À lire aussi: Risque d’inondation de la rivière du Diable: avis d’évacuation à Mont-Tremblant

• À lire aussi: Lanaudière: des abeilles sauvées de la crue printanière

« Ça fait 15 ans, et c’est la première année que je vois ça comme ça. Hier [mardi], c’était extrêmement stressant », raconte Nathalie Lord, qui habite au bord de la rivière L’Assomption, à Saint-Félix-de-Valois.

Le cours d’eau est sorti de son lit au cours des derniers jours et la hausse de son niveau s’est poursuivie jusqu’à mercredi, inondant trois secteurs résidentiels de la municipalité.

Photo Olivier Faucher

Habituée d’avoir de l’eau sur son terrain chaque année, Mme Lord a choisi de vivre à cet endroit par « amour pour la nature et la rivière ». Sa maison et les autres de son secteur sont surélevées pour éviter les infiltrations.

Inquiète que la rivière soit trop haute cette fois-ci, elle s’est demandé si elle devait évacuer les lieux, ce qu’elle n’avait jamais envisagé auparavant.

Lisa Fanning, qui vit dans la maison juste à côté, a aussi été choquée du niveau de l’eau sur son terrain inondable.

« C’est vraiment la première année que ça monte autant. Mais après, on met nos bottes d’eau et aweille ! Ce n’est pas si pire ! »

Mercredi en fin de journée, la rivière était en état d’inondation moyenne avec une tendance à la baisse, selon le ministère de la Sécurité publique.

Parmi les inondations les plus inquiétantes mercredi selon le ministère se trouvait celle du lac Maskinongé, où une douzaine de maisons, pour la plupart des chalets bordant le lac, ont été « touchées par l’eau », selon le maire de Saint-Gabriel-de-Brandon, Mario Frigon.

« De pire en pire »

Au passage du Journal, la rue menant vers ces maisons était submergée.

Tout juste devant cette zone inaccessible, le résident Michel Beaulieu a installé une barricade de sacs de sable pour se préparer à toute éventualité, alors que l’eau est montée à quelques mètres de sa maison.

Photo Olivier Faucher

« L’eau est un petit peu plus élevée que l’année passée. Rendu à ce niveau, c’est fatigant », exprime M. Beaulieu, en soulignant que le lac déborde dans son secteur plus souvent qu’à l’époque où il y a emménagé, en 2000.

C’est un constat partagé par le maire, Marc Frigon.

« Depuis les dernières années, c’est de pire en pire. [Maintenant], ces maisons sont pas mal touchées chaque année. »

Le maire s’attend à ce que le niveau du lac descende au cours des prochains jours, encouragé par la baisse du débit de la rivière Mastigouche.