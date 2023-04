Vapotage: Québec interdira les saveurs et les arômes autres que ceux du tabac

Québec a adopté un règlement pour interdire la vente de produits de vapotage comportant une saveur.

• À lire aussi: Vapotage: Québec veut interdire les saveurs

• À lire aussi: Le Royaume-Uni offre des vapoteuses pour que les fumeurs délaissent la cigarette

• À lire aussi: Taux de vapotage inquiétant: la cigarette électronique de plus en plus populaire chez les jeunes

Ce faisant, le gouvernement Legault espère réduire les effets néfastes du vapotage, en particulier chez les jeunes.

«C’est notre responsabilité, comme gouvernement, de ne pas laisser sur les tablettes des produits qui nuisent directement à leur santé physique et mentale, et de mettre tout à leur disposition pour qu’à l’inverse, ils adoptent un mode de vie sain et actif», a exprimé la ministre responsable du Sport, Isabelle Charest, dans un communiqué de presse émis mercredi matin.

Le gouvernement espère également que cette mesure permettra de diminuer la pression sur le réseau de la santé.

«L’encadrement du vapotage est une action concrète pour favoriser de saines habitudes de vie et améliorer la santé de la population. Il faut agir sur nos habitudes de vie afin de vivre plus vieux, mais surtout plus en santé», a déclaré le ministre de la Santé, Christian Dubé.

On s’était engagé à agir pour mieux encadrer le vapotage et c’est ce qu’on fait ajd. On agit ainsi en prévention, un des piliers de notre Plan santé. Il s’agit d’actions concrètes pour favoriser de saines habitudes de vie et améliorer la santé de la population. @IsabelleCharest pic.twitter.com/M0genezwfW — Christian Dubé (@cdube_sante) April 19, 2023

En plus de l’interdiction des saveurs, le règlement adopté par Québec restreint la capacité des réservoirs et des capsules à 2ml et le volume maximal des contenants de recharge de liquides à vapoter à 30 ml. Il encadre aussi certaines caractéristiques des produits de vapotage pour les rendre moins attrayants pour les jeunes.

La publication de ce règlement sera suivie par des consultations au cours des prochaines semaines.

En janvier dernier, le gouvernement avait augmenté la taxe particulière sur les produits du tabac.