Vers une pénurie de sauce Sriracha? Les piments du Québec en renfort dans votre assiette

Vous savez, cette excellente sauce Sriracha ? Celle que vous mettez sur tout tout tout dans votre assiette? Eh bien faites-en des provisions, parce que bientôt, les tablettes seront vides.

Et oui, à cause d’un manque d’approvisionnement de piment, on pourrait bientôt être en pénurie de notre sauce chérie. Par contre, n’ayez crainte! Des entreprises québécoises vous proposent toutes sortes d’alternatives pour faire exploser vos papilles. Leur but? Sauter sur l’occasion pour vous faire redécouvrir le monde du piquant.

«C’est quand même une bonne façon de faire découvrir aux gens l’industrie d’ici», mentionne Simon Fortin, le propriétaire de la boutique Papa Ours, au micro de Philippe-Vincent Foisy sur QUB Radio.

En plus, c’est une excellente nouvelle pour les producteurs de piments québécois qui, eux, ne sont pas affectés par les problèmes de culture de ce précieux fruit. Leur souhait? Soutenir les entreprises québécoises dans leur expansion.

«On veut être là pour supporter ceux qui vont donner accès à ces produits au Québec», a exprimé le PDG de la ferme Skipa, Éric Huggins.

Les entreprises et producteurs québécois espèrent que vous laisserez vos papilles gustatives tomber sous le charme de la Sriracha québécoise.