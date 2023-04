Wes McCauley, porte-malheur des Maple Leafs: une histoire troublante refait surface

L’officiel Wes McCauley, bien qu’apprécié à travers la Ligue nationale de hockey (LNH), semble un véritable porte-malheur pour les Maple Leafs de Toronto. Or, l’arbitre et la formation torontoise sont liés depuis longtemps, et ce, en lien avec une histoire tragique.

En comptant le revers de mardi soir contre le Lightning de Tampa Bay, les Leafs ont perdu leurs huit matchs éliminatoires arbitrés par McCauley. Le premier duel remonte à 2017, le cinquième de la série de premier tour face aux Capitals de Washington.

Mercredi, le journaliste Shane Seney, du site web The Hockey Writers, a toutefois rappelé les faits d’une histoire troublante impliquant l’entraîneur-chef des Maple Leafs, Sheldon Keefe. Plusieurs personnages controversés s’entremêlent dans cette saga, qui remonte au début des années 2000.

Il faut savoir avant tout que McCauley est le beau-frère et bon ami de l’ex-agent de joueurs Dave Frost, qui s’est forgé une réputation d’homme contrôlant à travers les années. Il a aussi été accusé maintes fois de sévices envers des adolescents. Devenu persona non grata au Canada, il a même été forcé de s’exiler en Californie et de prendre un nouveau nom, Jim McCauley.

Un passé trouble

Un documentaire produit par CBC en novembre 2005 a révélé beaucoup d'informations relatives à Frost, qui aimait semer le chaos au sein des équipes où évoluaient Keefe et Mike Danton, deux de ses protégés. Il pouvait être vu dans les estrades à donner des directives contraires à celles de l’entraîneur-chef, a raconté Seney, témoin de ces agissements pendant son enfance.

En 2004, Danton a même été arrêté pour avoir tenté d’engager un tueur à gages afin de s’en prendre à Frost. Celui qui évoluait pour les Blues de St. Louis entretenait une relation trouble avec son agent. Frost a d’ailleurs été accusé d’agression sexuelle pour des incidents qui se seraient produits à l’époque où il entraînait Danton chez les Hawks de Quinte.

Here's the Toronto Maple Leafs' playoff record (all-time) under referee Wes McCauley. #LeafsForever @MapleLeafs pic.twitter.com/6tCbfDyiTB — x - Scouting The Refs (@ScoutingTheRefs) April 19, 2023

Keefe et Danton étaient meilleurs amis à l’époque où ils évoluaient avec les Colts de Barrie, dans la Ligue junior de l’Ontario, en plus de partager le même agent. Danton a plus tard confié avoir voulu faire tuer son père, et non Frost, et Keefe a depuis tenté de se dissocier de ce passé trouble.

Ainsi, Seney ne croit pas que Wes McCauley devrait être en mesure d’arbitrer des matchs incluant une équipe entraînée par Sheldon Keefe, plaidant un possible conflit d’intérêts.

Les Maple Leafs tentent de franchir le premier tour éliminatoire pour la première fois depuis 2004.