LAMONTAGNE, André



À son domicile entouré de sa famille, le 11 avril 2023, à l'âge de 73 ans, est décédé dans la tranquillité monsieur André Lamontagne, époux de madame Pierrette Fortier. Il était le fils de feu René Lamontagne et feu Marguerite Lamontagne. Il demeurait à Saint-Henri. Outre son épouse bien-aimée, il laisse dans le deuil son fils : Dany (Lise-Anne Gagnon); sa fille : Claudia (Francis Boulet); ses frères : feu Yvon (Doris Morin), feu Michel, Guy (Josette Gaboury) et Martin; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Fortier : Rolande (feu Emmanuel Queen), Denise (feu Léopold Dufresne), feu Lisette (Clément Carrier), Réal (Françoise Laferrière) Lucille et Daniel; ses filleuls : Guylaine Carrier et Éric Lamontagne; son bon ami Fernand Proulx; tous ses anciens collègues de travail qui ont eu la chance de le côtoyer; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille vous accueillera auà compter de 14h.