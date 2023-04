CAUCHON, Lucien



À l'IUCPQ (hôpital Laval), Québec, le 21 mars 2023, à l'âge de 97 ans, est décédé monsieur Lucien Cauchon, époux de feu madame Angéline Frenette, fils de feu monsieur Rosaire Cauchon et de feu madame Cordélia Genest. Il demeurait à Cap-Santé. La famille recevra les condoléancessous la direction duMonsieur Cauchon laisse dans le deuil ses enfants : Nicole, Pier, Marthe, Marjolaine (Sylvain Lavoie); ses petits-enfants : Dany (Marc McGraw) et Luc Cauchon (Diane Racine), Daniel Trépanier, Julie (Eric Garneau) et Marie-Claude Grenon, Audrey Cauchon (Martin Baril Dargis); ses arrière-petits-enfants : Alexandre (Valérie Cloutier) et Jérémie McGraw (Annie Vienneau), Pier-Luc (Daphnée Falardeau), Olivier (Cynthia LeGros) et Gabrielle Cauchon (Francis Cleary), Jérémy et Roxane Trépanier, Laurie Légaré (Alexis Rochette), Eliot, Béatrice et Malcom Paré; ses arrière-arrière-petits-enfants : Layane Cauchon, Logan Ménard, Ève Cauchon et Jacob Cleary. Il était le frère et le beau-frère de : feu Simonne (feu Aurélien Paquet), feu Adrien, feu Marie-Jeanne, feu Robert (feu Denise Létourneau), feu Georges, feu Jacqueline, Léopold (feu Angèle Hébert), Lucienne ; feu Louisette Frenette (feu Joseph Langlois), feu Georges (feu Suzanne Dupuis), feu Hélène (feu Raymond Martin), feu Jules (Fleurette Savard), feu Roland (Yvette Huot), Aline (feu Georges Jodoin), feu Paul-Emile (feu Thérèse Morissette, Diane Paquet), Claude, Marcel (feu Lucille Côte), feu Annette (feu Jean-Charles Hébert), feu Roméo (feu Augustine Piché). Il laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (Fondation IUCPQ), 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, G1V 0B8, www.fondation-iucpq.org