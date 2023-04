GAULIN, Lionel



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 28 mars 2023, à l'âge de 83 ans et 8 mois, entouré de l'amour des siens, est décédé monsieur Lionel Gaulin époux de madame Yolande Raymond. Il était le fils de feu monsieur Athanase Gaulin et de feu madame Marguerite Lamonde. Il était originaire de St-François-de-la-Rivière-du-Sud et il habitait à Charlesbourg. Il a été professeur de français à Québec durant 35 ans (1966-2001). Il laisse dans le deuil son épouse des 56 dernières années, madame Yolande Raymond, qui l'a accompagné jusqu'à la fin; ses filles : France, Chantal (Dave Chernis) et Lyne; ses petits-enfants adorés : Ariane Gadreau, Xavier Beaumont, Olivier Gadreau et leurs pères : Éric Gadreau et Benoît Beaumont; sa sœur Margo (feu Mel Zéron) et son frère Michel (Odette Thibault). Il était le frère de : feu Guy (Célyne Mercier), feu Lorraine (feu Marcel Boudreault), feu Jean-Yves, feu Conrad (feu Micheline Garant). Il laisse aussi ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Raymond : Thérèse (feu Claude Pelletier), Jacques (Colette Landry), Jeannine, sa filleule Julie Boudreault, ses filleuls : Daniel Guimond et Alex Raymond; ses tantes, neveux, nièces, cousins, cousines des familles Gaulin, Lamonde et Raymond ainsi que plusieurs ami(e)s. La famille recevra les condoléances en présence des cendres,de 12 h à 15h auIl vous sera possible de la visionner en direct ou en reprise via https://funeraweb.tv/fr/diffusions/72479. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'I.U.C.P.Q. (Hôpital Laval) (https://iucpq.qc.ca/fr/fondation/dons). La famille a confié monsieur Gaulin au