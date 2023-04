MAROIS, Ghislaine



À la résidence Louis-Hébert, le 11 mars 2023, à l'âge de 98 ans et 11 mois, est décédée madame Ghislaine Marois, épouse en premières noces de feu Roger Durand et en secondes noces de feu monsieur Philippe Gosselin. Elle était la fille de feu Jules Marois (feu Berthe Lachance) et (feu Emilia Lachance). Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances enLes cendres seront inhumées ultérieurement au cimetière St-Charles. Elle était la soeur de feu Marcel Marois (feu Marguerite Lebrun) et feu Yolande Marois (feu Benoît Chabot). Elle laisse dans le deuil ses enfants Louise Durand (Réjean Bolduc), Céline Durand (Alain Laprise) et Gilles Durand (Diane Bourbeau); ses petits-enfants Éric Bolduc (Véronique Brûlotte), Marilyne Bolduc, Nicolas Bolduc, Geneviève Bolduc (Stéphane Laflèche), Joannie Durand, Marilou Durand (Saphyre Landry), Francis Durand, Roxanne Durand-Laprise (Jimmy Asselin), Sébastien Durand-Laprise; ses arrière-petits-enfants : Samuel, Elliot et Chloé Bolduc, Arley-Ann Bolduc, Daven et Nelly-Ann Chouinard, Naïma et Kélya Durand Landry et un arrière-petit-fils à naître en juillet, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines. La famille tient à adresser des remerciements particuliers au personnel de la Résidence Louis-Hébert pour leur dévouement, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladie du coeur et de l'AVC. www.coeuretavc.ca