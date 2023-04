CÔTÉ, Lucienne



À l'Hôpital Général de Québec, le 13 avril 2023, à l'âge de 99 ans, est décédée madame Lucienne Côté, épouse de feu monsieur Lucien Picard. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses filles dont elle était si fière : Nicole (feu Raymond Robitaille), Colette (Jean-Guy Turcotte) et Francine (Aimé Matton); ses quatre petits-enfants : France (Clément Laberge), Patrick (Nadine Bédard), Catherine (Marco Carpinteyro) et Philippe (Véronique Blais); ses arrière-petits-enfants : Anthony, Matilde, Esteban, Léo et Edouard. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs tous décédés ainsi que plusieurs parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléancesde 10 h à 11 h auLes cendres de madame Côté seront déposées au cimetière Saint-Charles à une date ultérieure. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de la Société Alzheimer de Québec (Formulaires en ligne - Société Alzheimer de Québec (jedonneenligne.org). Un remerciement spécial à tout le personnel soignant et à l'équipe médicale du 4e étage de l'Hôpital Général de Québec pour leur dévouement et leur grand respect. La famille a confié madame au