CHABOT, Lucille Munro



À la Vigi Saint-Augustin, le 6 avril 2023, à l'âge de 95 ans, est décédée dame Lucille Chabot, épouse de monsieur Alphée Munro, fille de feu monsieur Honorius Chabot et de feu dame Marie-Louise Ouellet. Elle demeurait à Québec (Cap-Rouge).. La famille vous accueillera dans l'église à compter de 13 heures pour offrir vos condoléances. Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Gilles, Michèle (Michel Arteau), Nicole, Pierre (Monique Bisson), feu André (Monique Boucher) et Robert; ses petits-enfants : Patrick, Steve, Guillaume, Émilie et ses arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs : feu Roland (Hélène Trudel), feu Léandre (Jeannine Bruno), feu Gisèle, feu Claude (Patricia Woods), feu Yolande (Donat Delisle), Huguette (feu Pierre Papillon) et Lucien (Suzanne) ainsi que de nombreux neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de la Vigi Saint-Augustin pour les bons soins prodigués et leur bienveillance. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Crohn et Colite Canada : https://crohnetcolite.ca/Manieres-de-donner