BOULET, Rolande Gilbert



Au Centre d'hébergement Champlain-des-Montagnes, le 31 mars 2023, à l'âge de 96 ans et 2 mois, est décédée dame Rolande Gilbert. Elle était l'épouse de feu monsieur Fernand Boulet, fille de feu Laura Vachon et de feu Georges Gilbert. Autrefois de Sainte-Aurélie, elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera au :le jeudi 27 avril 2023 de 14h à 17h et de 19h à 21h.et de là pour l'inhumation au Complexe du Parc Commémoratif La Souvenance, 301, rang Ste-Anne, Québec. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Gilles Boulet (Paule Dumas), Donald Boulet (France Morissette) et Réjean Boulet (Josée Frenette); ses petits-enfants : Olivier et Laurence Boulet; ses frères et soeurs : feu Ida (feu Léopold Loignon), feu Jeanne, feu Armand, feu Rose (feu Émilien Boulanger), feu Georges-Aimé (feu Gilberte Bélanger), feu Valérien (feu Simone Maheux), feu Arnold (feu Annette Beaudoin), feu Omer (Marie-Mance Gilbert), feu Jeannine (feu Jean-Paul Bernier), feu Reine-Blanche (Raymond Laliberté), feu Gérard-Raymond (feu Yolande Maheux), Suzanne (feu Ovila Maheux), feu Guimont (feu Cécile Bélanger) et feu Pâquerette (feu Louis-Aimé Larochelle); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Boulet : feu Laurent (Madeleine Lever), feu Soeur Rollande, S.P., feu Marie-Claire (feu Normand Vaillancourt), feu Claire-Hélène (feu Lionel Lalancette), feu Mariette (feu Paul Picard) et feu Lucille (feu Jean-Claude Blais); ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD Champlain-des-Montagnes pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, ave. Belvédère, bur. 305, Québec (Qc) G1S 3G3, tél. 418-527-4294, site Web : www.societealzheimerdequebec.com ou encore au Noel du Bonheur, aux soins du CHSLD Champlain-des-Montagnes, 1411, boul. Père-Lelièvre, Québec, Qc, G1M 1N7, tél. 418-687-6635, site Web : www.noeldubonheur.com