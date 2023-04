MAILLOUX, Nicole



Au CHSLD de Saint-Flavien, le 10 avril 2023, est décédée à l'âge de 78 ans, madame Nicole Mailloux. Elle était la fille de feu Lucien Mailloux et de feu Mignonne Tremblay. Native de Saint-Flavien, elle résidait à Dosquet. La famille recevra vos condoléancesde 16h30 à 18h30 enElle laisse dans le deuil ses enfants : Martine (Jean-Guy Laroche), Alain (Francine Lachance), Linda (Gabriel Turgeon), Sophie (Denys Blouin), Patrick (Aline Noël), Nancy (Yvan St-Onge) et le père de ses enfants : Raymond Paquet. Elle laisse également dans le deuil ses petits-enfants adorés : Maxim, Jimmy, Meggie, Pierre-Luc, Frank, Francis, feu Daniel, Joyce, Jennifer, Samuel, Marylin, Billy, Jessie et ses arrière-petits-enfants; son ami de cœur Yvon Lachance et ses enfants : Kevin, Regis et Remi. Sont également attristés par son départ, ses frères et ses sœurs : Murielle, feu Michel, feu Colette (Jean-Marc Paquet), Colin (Ann Magher) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement le personnel du foyer de Saint-Flavien pour les bons soins et leur compassion auprès de la famille.