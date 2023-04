OLIVIER, Monique Gosselin



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 11 mars 2023, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Monique Gosselin, épouse de monsieur Robert Olivier, fille de feu madame Annette Paradis et de feu monsieur Georges Gosselin. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h à 11 h.Outre son époux, monsieur Robert Olivier, elle laisse dans le deuil ses fils: Christian (Kathy Gauthier) et Michel (Chantal Gagnon); ses petits-enfants: Francis, Gabriel, Loïc et Étienne; ses frères: Gilbert (Charlotte Bouchard) et Jean-Claude (Yolande Bolduc); son beau-frère et sa belle-soeur: Marc Olivier et Monique Olivier ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et sa soeur qui l'ont précédée: Réal (feu Cécile Picard), Yvon et Claudette. La famille tient à remercier tout le personnel du département de cardiologie de l'IUCPQ (Hôpital Laval) pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec. Des formulaires seront disponibles sur place.