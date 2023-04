VIENS, Robert



À l'Hôpital de Baie-Saint-Paul, le dimanche 4 décembre 2022, est décédé à l'âge de 72 ans, Robert Viens, conjoint depuis près de 45 ans de dame Manon D'Amour. Demeurant à Baie-Saint-Paul, originaire de la ville Lachine. Il était le fils de feu Pierre Viens et de feu Marie-Reine Schetagne.Sa conjointe accueillera amis(es) et connaissances au funérarium de la Coopérative funéraire Charlevoix-Ouest, 53, rue Leclerc, Baie-Saint-Paul, dimanche jour de la célébration à compter de 13 heures. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses frères et sœurs : Isabelle (Ghislain Picard), Pierre C. (Chantal Denommée), Marc, Marie-Josée et ses enfants Andréa et Simon Vallée. Il était le beau-frère de : Ginette (Denis Véronneau), Danièle (feu Donald Leblanc), Normand (Pascal Montreuil), feu François (Francine St-Hilaire). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement chaleureux aux premiers répondants, aux médecins de l'Hôpital de Baie-Saint-Paul et au personnel soignant qui ont tous contribué à apporter aide, assistance et réconfort à sa conjointe. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Baie-Saint-Paul pour le Fonds Général, des formulaires seront disponibles au funérarium. N.B.