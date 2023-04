BOURET, Dr Pierre



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès du docteur Pierre Bouret, survenu à Québec le 2 avril 2023. Il était l'époux de madame Isabelle Boulet, le fils de feu Marthe Desrochers et de feu Marius Bouret. Il habitait à Québec. Selon ses dernières volontés, il n'y aura pas de cérémonie. Outre son épouse, monsieur Bouret laisse dans le deuil ses beaux-fils : Larry Judd (Julie Couture) et Allen Judd (Lori); les petits-enfants de son épouse : Alexandra, Jason et Jessica; l'arrière-petite-fille de son épouse, Lily; ses frères et sa sœur : Robert Bouret, Lise Pelletier et Yvan Bouret ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à adresser des remerciements particuliers au personnel de l'Hôpital général de Québec pour les bons soins prodigués.