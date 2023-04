LACROIX, Léopold



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 2 avril 2023, à l'âge de 91 ans et 10 mois, est décédé M. Léopold Lacroix, époux de feu dame Marie-Berthe Boulanger et fils de feu M. Amédée Lacroix et de feu dame Maria Fradette. Il demeurait à St-Charles-de-Bellechasse.où la famille vous accueillera à compter de 9h. Il était le père de : Réjane (feu Denis Rhéaume), Richard (Sylvie Monette), Marie-France (Gilles Labrie) et feu Mario; il laisse dans le deuil ses petits-enfants : Christina (Marc Boucher), Julie, Donavan (Julie Asselin); ses arrière-petits-enfants : Sabrina (Charles Beausoleil), Alexandre, Rosalie, Sarah-Maude, Xavier et Édouard. Il était le frère de : feu Dariüs (feu Germaine Rousseau), feu Viateur (feu Marguerite Rousseau, feu Brigitte Morin), feu Almanzor (feu Fernande Roy), feu Olivar (feu Jacqueline Pouliot), feu Joseph (feu Jeannette Langlois), feu Justinien (feu Jacqueline Roy), feu Jean-Claude (Jeannine Blouin), feu Simone (feu Magella Tremblay) et Normand (feu Suzanne Breton); de la famille Boulanger, il était le beau-frère de : feu Jeannette (feu Wilfrid Coulombe), feu Fernande (feu Rosaire Brochu), feu Monique (feu Paul Cadrin) et feu André (Noëlla Latulippe). Il laisse également dans le deuil de nombreux autres parents et ami(es). La famille tient à remercier les intervenants de la Résidence Charles Couillard pour la qualité des soins prodigués ainsi que la pharmacie de St-Charles et les infirmières du CLSC pour leurs attentions bienveillantes et leur dévouement. Un merci tout spécial est adressé au personnel soignant de l'urgence et du 8è étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour l'attention particulière apportée à ses derniers moments. Monsieur Lacroix était retraité des Chantiers Maritimes Davie de Lévis, où il a œuvré durant plus de 30 ans comme employé de soutien à la maintenance. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Résidence Charles Couillard, 20 av. St-Georges, St-Charles-de-Bellechasse, Qc G0R 2T0. Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction des funérailles a été confiée à la :