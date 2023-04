JOHNSON, Liliane



À son domicile, le 3 avril 2023, à l'âge de 81 ans , est décédée madame Liliane Johnson, fille de feu dame Jeannette Drolet et de feu Welley Johnson. Elle demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à laElle laisse dans le deuil ses enfants; France (Louis Pourcelot), Michel, ses petits-enfants; William et Jean-François Pourcelot, ses frères et soeurs; Micheline (feu Raymond Vézina), William, feu Louise (Benoît Therrien), feu Gerry (Liette Vézina), feu Robert ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ses trois chats adorés et plusieurs amis.es. La famille tient à remercier sincèrement le personnel du CLSC pour leur dévouement et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation CERVO 2601, chemin de la Canardière J-9000, Québec, Québec G1J 2G3 T 418 663-5155 fondation@fondationcervo.com