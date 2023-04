NOËL, Réjean



À Saint-Apollinaire, entouré de l'amour des siens, est décédé le 12 avril 2023, à l'âge de 88 ans et 5 mois monsieur Réjean Noël, époux de madame Jacqueline Beaudet. Il était le fils de feu Ovide Noël et de feu Estelle Lemay. Il demeurait à Saint-Apollinaire et était natif de Lotbinière. Il laisse dans le deuil, son épouse Jacqueline ainsi que ses enfants : Nancy (Sylvain Dubois), Serge (Sonia Desbiens). Il était le frère de feu Yolande (feu Benoît Hébert), feu Rita (feu Maurice Plante), feu Marie-Thérèse (feu Louis-Marie Hébert), feu Laurier (feu Georgette Bernier), feu Édith, feu Clément, feu Pauline (Jean-Marc Nadeau) et feu Andrée. Il était le beau-frère de feu René Beaudet (Estelle St-Cyr), feu Georges Beaudet (Céline Groleau), feu Charles Beaudet (Rollande Paré), Pierrette Beaudet (feu Hervé Leclerc), feu Lucien Beaudet (Reine Houde), Yvon Beaudet, Pierre Beaudet, prêtre ainsi que de nombreux neveux et nièces, cousins et cousines, plusieurs amis et amis de la danse. Un merci tout spécial au médecin Michel Côté et Nicole Leclerc infirmière pour les bons soins prodigués et leur dévouement.où la famille vous accueillera à compter de 9h. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec - recherche sur la dystrophie musculaire, 1825 boul. Henri-Bourassa, bureau 405, Québec, G1J 0H4, téléphone : 418-525-4385 ou dons en ligne https://fondationduchudequebec.org/ La direction des funérailles a été confiée à la