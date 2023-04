GENDRON LORTIE, Cécile



À son domicile, le 29 mars 2023, à l'âge de 87 ans et 7 mois, est décédée dame Cécile Gendron, épouse de monsieur Marc Lortie, fille de feu monsieur François Gendron et de feu dame Bernadette Fortin. Elle demeurait à St-Raymond. La famille recevra les condoléances à laprochain à compter de 9h.Outre son époux, madame Gendron laisse dans le deuil ses enfants : Raynald (Francine Savard), Sylvie (Robert Bégin) et Nancy (Simon Carpentier); ses petits-enfants : feu Rudy, Kenny (Sébastien Rochette), Stéphanie (Sébastien Noreau), Marc-Alexis (Marylou Doyon), Francys, Allyson (Charles Ouellet) et Nathan; ses arrière-petits-enfants : Liam, Seth et Abigaëlle; ses frères et sœurs : Anita (feu Georges Dubé), feu Roger (feu Bella Gagné), feu Pierrette (feu Marcel Patry), feu Jean-Claude, Céline (Jean-Marc Poirier) et Christiane (Réginald Pilote); ses belles-sœurs de la famille Lortie : Lise (feu Gaston Marcoux) et feu Monique; sa filleule : Danielle Patry (Daniel Bédard); son filleul : Gaston Gendron ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille adresse ses plus sincères remerciements à tout l'équipe de soins palliatifs à domicile dans Portneuf pour leur grand dévouement, leur soutien et l'excellence des soins prodigués, tout particulièrement la Dre Lauréanne Goulet-Plamondon ainsi que les infirmier(ère)s Isabelle Brousseau et Éric Martel. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Santé Portneuf, Fonds soins palliatifs à domicile : www.jedonneenligne.org/fsportneuf/FSPD / 700, rue St-Cyrille, St-Raymond (Québec) G3L 1W1.