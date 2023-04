BEAUMONT, Oscar



Aux Habitations Jules-Édouard de Pohénégamook, le 23 janvier 2023, est décédé à l'âge de 93 ans et 8 mois, M. Oscar Beaumont, époux de Mme Pierrette Readman; fils de feu Mme Marguerite Drolet et de feu M. Joseph Beaumont. Il demeurait à Témiscouata-sur-le-Lac (Quartier Cabano), autrefois à Québec. La famille recevra les condoléances aude 11h à 13h.et de là au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil son épouse, Pierrette Readman; sa fille, France (Étienne Paquet), sa petite-fille, Vanessa (Guillaume Bélanger); ses arrière-petites-filles : Clara et Florence. Il était le frère de : Fernande (feu Gilles Lachance), Lucien (Céline Drolet), feu René, feu Georges, Jean-Marc, Huguette (feu Marcel Paquin). Sont aussi attristés par son départ ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents des familles Beaumont et Readman ainsi que ses ami(e)s. La direction des funérailles a été confiée à la