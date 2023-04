BUSSIÈRES, Roger



Aux soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 26 février, à l'âge de 68 ans est décédé monsieur Roger Bussières des suites d'un AVC. Il était le fils de feu Maurice Bussières et de feu Lorette Lessard. Il demeurait à Limoilou.La famille recevra les condoléances aude 9 h 30 à 11 h 30.Pour ceux qui ne peuvent être présents, la famille vous invite à vous joindre virtuellement en direct ou en différé en cliquant sur l'icône " Visionner la cérémonie " sur le site de la Coopérative funéraire des Deux Rives. Les cendres seront déposées à une date ultérieure près de celles de ses parents à Dolbeau, où il est né et a passé son enfance et adolescence. Il laisse dans le deuil sa compagne de vie depuis 25 ans Ann Murchison, son frère Denis (Hélène Bibeau), sa sœur Louise (Louis Dupont), ses neveux et nièces : Christine Bussières (Jérémie Toupin), Annick Bussières (Ivan Ubeda), Vincent Bussières (Marie-Andrée Coulombe), Francis Dupont (Camille Pennou) et Valérie Dupont (Maxime Bélanger), ses petits-neveux : Rafaël, Charles, Samuel et Nicolas, ses tantes Lucie Lessard et Geneviève Lessard. Il laisse également dans le deuil toute la " cousinade " Lessard et les cousins et cousines Bussières sans oublier ses amis d'enfance avec qui il a toujours conservé des liens, Gervais Bilodeau, Jacquelin Castonguay, Luc Potvin et Jules Simard. Nous souhaitons remercier chaleureusement ses neveux Ivan Ubeda et Francis Dupont pour leur écoute et leur aide au cours de ses derniers mois. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la " Fondation du CHU de Québec - Recherche sur le Parkinson - biomarqueurs ". Par la poste :1825 boul. Henri-Bourassa, bureau 405, Québec (QC) G1J 0H4, Par téléphone : 418 525-4385. Don en ligne: https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DIMW/