RACINE, Roger

Au Centre d'hébergement Yvonne Sylvain, le 7 avril 2023, à l'âge de 93 ans et 11 mois, est décédé monsieur Roger Racine, époux de madame Thérèse Berthelot, fils de feu madame Marie-Anna Sanfaçon et de feu monsieur Welly Racine. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h à 11 h 30.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles-Borromée à une date ultérieure. Outre son épouse Thérèse Berthelot, il laisse dans le deuil ses filles : Sylvie Racine (Sylvain Harvey) et Johanne Racine (Patrice Doré); ses petites-filles : Léanne Plante (Philippe Montfort) et Maude Plante (Laurent Béchard); son petit-fils : Jason Harvey (Cynthia Toulouse); ses arrière-petits-enfants : William Montfort et Evelyne Montfort; ses sœurs : Pierrette Racine (feu Paul-Eugène Lamontagne) et Lucille Racine; son frère : Jean-Claude Racine (feu Élisabeth Viens); ses beaux-frères : Gaétan Berthelot (Réjeanne Lemire) et Marcel Berthelot (feu Cécile Parent), ainsi que ses cousins, cousines, neveux, nièces, parents et ami(e)s, dont Danielle Turbide. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs : Jacqueline Racine (feu Jean-Marie Côté), Rolande Racine (feu Robert Beaumont), Roland Racine et Marcel Racine; ses beaux-frères : Fernand Berthelot (feu Marguerite Hamel), Hector Berthelot, Euloge Berthelot (feu Claudette Lachance), Clément Berthelot, Claude Berthelot (Lucienne Royer) et Raymond Berthelot (Yvette Cadorette); sa belle-sœur : Irène Berthelot (feu Armand Villeneuve). La famille tient à remercier tout le personnel du Centre d'hébergement Yvonne Sylvain pour les bons soins qui ont été apporté à monsieur Roger Racine au cours des dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme Club des petits déjeuner.https://www.breakfastclubcanada.org/fr/home/info@clubdejeuner.org