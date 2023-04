POITRAS, Guy



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 6 avril 2023, à l'âge de 64 ans, est décédé monsieur Guy Poitras. Il était le conjoint de madame Odette Grenier, fils de feu dame Ruth Lachance et de feu monsieur Jean-Paul Poitras. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9h à 11h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Odette; sa belle-fille Audrey Falardeau; sa belle-mère Thérèse Demers (feu Jean-Paul Grenier); sa sœur Louise; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Grenier : France (Serge Paradis), Diane (Pierre Long), Jocelyne (Mario Gaudreault), Brigitte (Jean Pageau), Lyne, Josée (Stéphane Vermette), Julie et François (Sonia Patoine) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital Laval (IUCPQ) pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, au 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3, téléphone: 1-888-939-3333, site Web : www.cancer.ca