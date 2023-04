3e lien: que vaut la parole d'Éric Caire?

Éric Caire pourra-t-il regarder ses électeurs dans les yeux?

Personne ne lui a forcé la main pour mettre son siège en jeu si jamais le troisième lien ne se concrétisait pas. Il l’a fait de son propre gré. Il a lui-même choisi d’utiliser son siège comme arme de persuasion massive pour démontrer la force de ses convictions.

Depuis, il a eu une limousine et la place au Conseil des ministres qui vient avec. Parce qu’il faut le dire, M. Caire semble plus intéressé par les avantages de la fonction que par les responsabilités qui s’y rattachent. Toujours est-il qu’aujourd’hui il ne peut pas dire que sa passion pour la transition numérique et la cybersécurité surpasse ses convictions pour le troisième lien. À voir le peu d’intérêt qu’il porte pour ces dossiers, cela reviendrait à dire qu’il n’en avait tout simplement pas, de convictions.

Je le disais dans un texte il y a quelques semaines, Éric Caire est un boulet pour le gouvernement. Dans un éventuel remaniement ministériel, il sera probablement en ballottage. Aujourd’hui, il a une opportunité à saisir: quitter avant de se faire quitter. Plutôt que de se faire dire que, sa performance étant médiocre, on ne peut le garder sans porter préjudice à l’action gouvernementale, il pourrait décider de lever les voiles pour des questions de convictions profondes et par respect pour ses électeurs qui l’ont élu pour ces mêmes raisons.

Mais il faut du courage pour faire une telle chose. Je ne doute pas de la passion d’Éric Caire pour la politique. Il pourrait d’ailleurs s’inspirer de Sheila Copps, qui avait démissionné de son poste parce qu’elle ne pouvait regarder ses électeurs dans les yeux après avoir reculé sur la promesse d’abolir la TPS et qui s’est représentée. Elle avait donc décidé de laisser les électeurs juger de ce recul et déterminer de son sort.

Éric Caire, lui, pourra-t-il regarder ses électeurs dans les yeux? Aurait-il le courage d’affronter un Éric Duhaime dans une élection partielle et de laisser les électeurs juger? Rien n’est moins sûr.