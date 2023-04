Abandon du tunnel autoroutier: accueil «positif» du gouvernement fédéral

Le gouvernement fédéral « accueille positivement » la nouvelle mouture du 3e lien qui exclut les voitures du futur tunnel reliant Québec à Lévis.

«J’accueille positivement la décision du gouvernement du Québec d’abandonner le projet de tunnels autoroutiers entre Québec et Lévis», s’est exprimé le ministre libéral fédéral, Jean-Yves Duclos, jeudi matin, par voie de déclaration.

D’après lui, «cela rassurera nombre de mes concitoyennes et concitoyens du centre-ville de Québec qui m’ont exprimé clairement leur crainte de voir une nouvelle autoroute heurter leur milieu de vie déjà fragile d’un point de vue environnemental et social».

Évoquant le nouveau projet présenté jeudi par la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, M. Duclos a ajouté que «nous respectons le souhait du gouvernement du Québec de prendre le temps nécessaire avant de déposer une éventuelle demande de financement au gouvernement canadien et suivrons de près les prochaines étapes».

Autres réactions

À Lévis, l’opposition de Repensons Lévis, qui compte deux conseillers municipaux, a insisté pour dire que «Lévis mérite sa juste part, notamment en ce qui a trait à l’entretien des deux ponts déjà existants pour une meilleure circulation des automobilistes, ainsi que le financement d’un meilleur système de transport en commun».

D’après son chef, Elhadji Mamadou Diarra, «nous devons arrêter de faire du transport en commun et de la mobilité durable des arguments de partisanerie abusive (...) Le troisième lien présenté par le gouvernement est le début d’une solution, mais ce n’est pas la finalité de la mobilité entre les deux rives».

La coalition Non au troisième lien a salué «une décision responsable du gouvernement du Québec et une ambition prometteuse pour le transport en commun».

Alexandre Turgeon, directeur général du Conseil régional de l’environnement de la Capitale-Nationale, a affirmé que«c’est une excellente nouvelle et c’est une belle preuve de courage de la part de la ministre [Geneviève Guilbault] que de reconnaître que le projet de tunnel autoroutier n’est pas justifiable».

Le directeur général de Vivre en Ville, Christian Savard, a salué «la décision responsable et pragmatique de mettre fin au projet autoroutier, et celle, inspirante, d'étudier un lien dédié au transport collectif. L'ambition de structurer le développement urbain autour d'un projet ambitieux de mobilité durable est emballante, d'autant plus que l'opportunité est belle d'interconnecter le projet avec le futur tramway», a-t-il déclaré.