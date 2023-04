LIZOTTE, Réjean



À l'Hôpital de Montmagny, le 4 avril 2023 à l'âge de 82 ans et 9 mois, est décédé monsieur Réjean Lizotte, époux de madame Lucie Pelletier, demeurant à Sainte-Louise. Issu d'une famille nombreuse, fils de feu dame Odina Bélanger et de feu monsieur Philippe Lizotte, il est aussi allé rejoindre plusieurs de ses frères et sœurs, de ses beaux-frères et de ses belles-sœurs. Il était membre fondateur du groupe de musique folklorique Les Frères Lizotte qui a parcouru le Québec entre les années 1960 et 1990. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Marc-André (Christiane D'Anjou), Marie-Claude (Yvan Dubé), Nathalie (feu Jean Boulanger - André Thibault), Nancy (Éric Bérubé) et Caroline (Simon Lévesque); ses petits-enfants : Jérôme Lizotte (Annick Bélanger et leurs enfants : Louis et Laurent), Maxime Lizotte (Amélie Pelletier et leurs enfants : Philippe, Alex, Kim et Roxanne), Bruno-Pierre Lizotte (Charlaine Tremblay et leurs enfants : Michaëlla et Raphaël), William Morneau (Marie-Pier Jolicoeur et leurs enfants : Luka, Wesley et Andrew), Guëna Morneau (Gabriel Doyer Bourassa). Sont aussi affectés par son départ, ses frères et sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs des familles Lizotte et Pelletier, plusieurs neveux et nièces, ses cousins et cousines, autres parents, ami(e)s et collègues musiciens. De sincères remerciements sont adressés aux médecins et aux membres du personnel des équipes médicales qui l'ont accompagné et traité au fil des ans. Sincère merci également à l'ensemble du personnel de l'urgence et des soins intensifs de l'Hôpital de Montmagny pour leur accueil, leur soutien et leur bienveillance. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Dystrophie musculaire Canada, 1425, boul. René-Lévesque Ouest, bureau 506, Montréal (Québec) H3G 1T7, https://muscle.ca/fr/ ou à un organisme régional de votre choix. Les membres de sa famille vous accueilleront au salon paroissial situé au sous-sol de l'église de Sainte-Louise-des-Aulnaies, le vendredi 21 avril de 19h à 21h ainsi qu'enle samedi 22 avril à compter de 9h30.Ses cendres seront par la suite déposées au columbarium du cimetière paroissial.