ROUSSEAU, Julie



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 17 mars 2023, à l'âge de 53 ans, est décédée madame Julie Rousseau, conjointe de monsieur Jean-François Marquis, fille de feu madame Laurette Lavallée-Rousseau et de monsieur André Rousseau.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 11 h 30 à 15 h.Elle laisse dans le deuil son conjoint Jean-François; ses enfants Antoine (Rose Caron) et Florence (Edward Bolduc); ses parents André et feu Laurette; ses frères : feu Richard (Céline Couillard), Luc et Rémi (Martine Dumont); ses nièces : Alex-Ann, Maude (Vincent Gagnon) et Kacey; ses neveux Louis et Thomas, ses beaux-parents Robert Marquis et Louise Lachance-Marquis; sa belle-sœur Marie-Josée Marquis (Jacques Chabot), ainsi que de nombreux oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. La famille souhaite remercier l'ensemble du personnel soignant de l'unité des soins intensifs de chirurgie cardiaque et de l'unité des soins intensifs respiratoires de l'Hôpital Laval (IUCPQ) pour les bons soins prodigués tout au long de son hospitalisation. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Héma-Québec et la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Des formulaires seront disponibles sur place.