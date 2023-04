ROY, Solange



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 6 avril 2023, à l'âge de 74 ans, est décédée madame Solange Roy, épouse de monsieur Claude Leclerc, fille de feu Maurice Roy et de feu Adrienne Therrien. Elle demeurait à Lévis. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Julie Leclerc (Benoît Labbé) et Serge Leclerc (Stéphanie Cliche); ses petits-enfants : Audrey, Mathieu et Catherine Labbé, Annabelle et Béatrice Leclerc; ses frères et soeurs : Rémi (Nicole Plante), feu André (Marielle Aubin), feu Roméo, Rolande (Roger Bernier), Ginette (Jean Pouliot) et Yvon (Fabienne Labbé); ainsi que ses oncles et tantes, neveux et nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Nos plus sincères remerciements au personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Lévis et au personnel du département de l'oncologie pour leur soutien. Merci également au personnel de l'urgence, du 7ème et du 4ème étage. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis https://fhdl.ca/faire-un-don/ dédié aux soins palliatifs ou à la Société canadienne du cancer https://cancer.ca/fr/. La famille vous accueillera au :à compter de 10h.Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site www.groupegarneau.com le samedi 29 avril à 13h en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet "voir la cérémonie".