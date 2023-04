LÉGARÉ, Gisèle



Au C H U - Hôpital St-François d'Assise, le 4 avril 2023, à l'âge de 89 ans et 1 mois, est décédée madame Gisèle Légaré, épouse de feu monsieur Maurice Bernier, fille de feu madame Alma Maheux et de feu monsieur Théophile Légaré. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h à 11 h.L'inhumation des cendres se fera par la suite au cimetière Saint-Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Sylvie (André Trudel), Nicole (Bruno Gilbert) et France (Jean Joly); ses petits-enfants : Sébastien, Guillaume (Audrey-Maude Carrière), Andréanne et Alexandra; son arrière-petit-fils Laurent; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s du Faubourg Giffard. Outre son époux Maurice Bernier, elle est allée rejoindre ses frères Émile, Léo, Marcel, Roland et sa sœur Madeleine; ainsi que son gendre Michel Couillard. La famille tient à remercier Dre Sophie Breton, Dre Julie Lemay et le personnel de l'unité de cardiologie 5è étage de l'hôpital Saint-François d'Assise pour leurs bons soins et leur attitude chaleureuse. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. Site web : www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.