ROY, Jacqueline



Au Centre d'accueil St-Joseph de Lévis, le 26 mars 2023, à l'âge de 83 ans et 11 mois, est décédée madame Jacqueline Roy, fille de feu madame Yvonne Perreault et de feu monsieur Edouard Roy. Elle demeurait à Lévis.Elle était la sœur de : feu Rolande (feu Jacques Guay), feu Gabrielle (feu Roger Beaudoin) et feu Georges. Elle laisse dans le deuil ses neveux et nièces : Nicole (Gérard Faucher), Mario (Lise Petit), Pierre (Sophie Langlois) et Hélène Beaudoin (Alain Bourget), Bruno Guay (Julie Paquet); ses petits-neveux et petites-nièces : Marie-Ève Faucher (Drew Clark), Catherine Beaudoin (Nicolas Carrier), Samuel Beaudoin (Pénélope Tremblay), Flavie Bourget, Jonathan Guay (Julie Lemay), Jennifer Guay (Jimmy Lessard) et Emmy Clark ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule samedi 22 avril 2023, de 9h à 10h30.L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière Mont-Marie. Nous tenons à remercier le personnel du 5e étage (aile St-Joseph) du Centre d'accueil St-Joseph de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des offrandes de messe ou par un don à la Paroisse Saint-Joseph-de-Lévis, tél. : 418 837-8813 ou www.sjdl.org.