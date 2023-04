DUMONT, Denise



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 4 mars 2023, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Denise Dumont, épouse de monsieur Marius Veilleux et fille de feu monsieur Albert Dumont et feu madame Yvonne Charest. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants : Marco Veilleux (Marie-Hélène Gouin) et Marie-Josée Veilleux (Dany Tremblay); ses petits-enfants : Alexandre Tremblay (Anne-Marie Toussaint), Gabriel Tremblay (Apsara Seam Bernier) et Juliette Veilleux; ses sœurs et beaux-frères : feu Réal Dumont (feu Irène Turgeon), feu Yvette (feu Philippe Gosselin), feu Sr Monette, Cécile (feu Paul-Émile Leblanc), feu Madeleine (feu Valmont Beaulieu), feu Pauline (feu Robert Bélanger), Lorraine (Alain Daigle), Sr Claudette, ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances àde 9h à 11h.Ses cendres seront déposées au columbarium de la Seigneurie par la suite. La famille tient à remercier le personnel de l'urgence et de la cardiologie de l'hôpital de l'Enfant-Jésus, ainsi que le groupe de soutien à domicile du CLSC Orléans, à Beauport, pour les soins prodigués.