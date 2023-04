FRADETTE, RUEL, Cécile



À son domicile de Saint-Damien-de-Buck-land, entourée de l'amour des siens, est décédée le 17 avril 2023, madame Cécile Ruel, à l'âge de 80 ans et 11 mois. Elle était l'épouse de monsieur Jean-Gilles Fradette et la fille de feu Marcel Ruel et feu Gérardine Fontaine.La famille recevra les condoléances à lade 11h30 à 13h45.et de là, au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil, outre son époux monsieur Jean-Gilles Fradette, ses filles : Diane (Marco Thompson) et Julie ainsi que ses 2 petits-fils Jérémie et Justin Thompson. Elle était la sœur de : feu Hélène Ruel (Marcel Talbot (Doris Fontaine)), feu Évariste Ruel (Lisette Bilodeau (Georges Charland)), Placide Ruel (Lise Bédard), feu Denis Ruel (décédé à 5 ans), feu Yvette Ruel (Denis Audet), Raymonde Ruel (feu Réal Rouillard), Émilien Ruel (feu Clémence Bouffard), feu Gilles Ruel (Bibiane Carrier) et Francis Ruel (Lucille Aubin). Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Merci spécial aux intervenantes du CLSC de St-Lazare pour leur soutien lors des soins palliatifs à domicile et tout spécialement Josianne Leclerc, Johanie Lemieux, Marie-Joëlle Gamache et Geneviève Allen. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, av. Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles à la salle. La direction des funérailles a été confiée à la