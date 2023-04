OUELLET, Réal



Au centre d'hébergement Chauveau, le 18 janvier 2023, à l'âge de 85 ans et 6 mois, est décédé monsieur Réal Ouellet, époux de dame Claudette Drolet, fils de feu Yvonne Soucy et de feu André Ouellet. Originaire de St-Pascal Kamouraska, il demeurait à Cap-Rouge.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Claudette; ses enfants : Sylvain (Pascale Maguire) et Christian (Marjolaine Moisan Bouchard); ses petites-filles adorées : Florence, Alycia et Béatrice et son frère Robert (Jeannette Briand); ses belles-sœurs de la famille Ouellet : Candide, Thérèse, Claudette et Ursule; son beau-frère Guy Trudeau; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Drolet : Lorraine (Claude Marier), feu Jacques, Marcel (Pierrette Gingras), feu Lucien, Alain (Diane Constantin) et feu Sylvie (Laurent Chicoine) et Diane ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs qui l'ont précédé : Normand, Gisèle, Albert, Jacqueline, Jeannette, Lorraine Valmont, Louiselle, Benoît et René. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel soignant de l'unité prothétique du centre d'hébergement Chauveau pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (QC) G1S 3G3, tél. : 418-527-4294, web : https://www.societealzheimerdequebec.com/