GIGUÈRE, Roger



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 14 avril 2023, à l'âge de 98 ans, est décédé monsieur Roger Giguère, époux de feu dame Marie-Jeanne Cauchon. Il était le fils de feu monsieur Adélard Giguère et de feu dame Émilienne Renaud. Il demeurait à Sainte-Anne-de-Beaupré. La famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité en présence du corpsde 11h à 13h30 auLe corps sera inhumé au cimetière de Sainte-Anne-de-Beaupré sous la direction desIl laisse dans le deuil sa fille unique Lise; son amie bien-aimée Adrienne Martineau; son frère, sa sœur et ses beaux-frères: Aurélien, Denise (Claude Bolduc), feu Gaétane (Raymond Simard) et il était le frère de feu Mariette (feu Marcel Vaillancourt). Il quitte également ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Cauchon ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille souhaite remercier sincèrement le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués.